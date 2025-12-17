Оскар Ситдиков: Ни один герой в Башкирии не должен быть забыт

Оскар Ситдиков отметил, что в Башкирии ведется большая и важная работа, чтобы память о защитниках Отечества, погибших в том числе в ходе специальной военной операции, жила вечно. По инициативе главы республики Радия Хабирова для этого внедрены и реализуются целые программы и проекты.

— Главное, что это системная работа. Собираются и уточняются данные о воинах, приводятся в порядок воинские захоронения, именами павших героев называют улицы, школы и парки, — рассказал Оскар Ситдиков. — Примечательно, что в республике также поддерживается работа поисковых отрядов. Они ведут раскопки на полях сражений Великой Отечественной войны, а в школах и районных музеях создаются экспозиции, рассказывающие о подвигах наших героев.

Под руководством Радия Хабирова работа по увековечению памяти стала частью единой стратегии патриотического воспитания. Она подкреплена реальными ресурсами, федеральными и региональными программами. К делу подключаются не только власти, но и общественные организации, школы, музеи, а главное — сами ветераны и участники СВО, которые делятся с молодежью правдой о войне и мире.

Главная цель этой большой работы — сделать так, чтобы ни один герой не был забыт, а его подвиг стал примером мужества и любви к Родине для следующих поколений.

Напомним, что накануне главный федеральный инспектор по РБ Александр Окатьев вручил главе Башкортостана Радию Хабирову диплом полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова за первое место в окружном проекте по увековечению памяти защитников Отечества.

«Проведена огромная работа. С большим уважением и признательностью хочу всем сказать спасибо и передать этот памятный знак Главе республики Радию Фаритовичу Хабирову», — сказал Александр Окатьев в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе.

Фото: Александр Данилов.