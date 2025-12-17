-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
17 Декабря , 14:30

Оскар Ситдиков: Ни один герой в Башкирии не должен быть забыт

Председатель Ассоциации ветеранов СВО Республики Башкортостан Оскар Ситдиков в беседе с «РБ» рассказал, как в регионе чтят память защитников Отечества.

Оскар Ситдиков: Ни один герой в Башкирии не должен быть забыт
Оскар Ситдиков: Ни один герой в Башкирии не должен быть забыт

Оскар Ситдиков отметил, что в Башкирии ведется большая и важная работа, чтобы память о защитниках Отечества, погибших в том числе в ходе специальной военной операции, жила вечно. По инициативе главы республики Радия Хабирова для этого внедрены и реализуются целые программы и проекты.

— Главное, что это системная работа. Собираются и уточняются данные о воинах, приводятся в порядок воинские захоронения, именами павших героев называют улицы, школы и парки, — рассказал Оскар Ситдиков. — Примечательно, что в республике также поддерживается работа поисковых отрядов. Они ведут раскопки на полях сражений Великой Отечественной войны, а в школах и районных музеях создаются экспозиции, рассказывающие о подвигах наших героев.

Под руководством Радия Хабирова работа по увековечению памяти стала частью единой стратегии патриотического воспитания. Она подкреплена реальными ресурсами, федеральными и региональными программами. К делу подключаются не только власти, но и общественные организации, школы, музеи, а главное — сами ветераны и участники СВО, которые делятся с молодежью правдой о войне и мире.

Главная цель этой большой работы — сделать так, чтобы ни один герой не был забыт, а его подвиг стал примером мужества и любви к Родине для следующих поколений.

Напомним, что накануне главный федеральный инспектор по РБ Александр Окатьев вручил главе Башкортостана Радию Хабирову диплом полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова за первое место в окружном проекте по увековечению памяти защитников Отечества.

«Проведена огромная работа. С большим уважением и признательностью хочу всем сказать спасибо и передать этот памятный знак Главе республики Радию Фаритовичу Хабирову», — сказал Александр Окатьев в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе.

Фото: Александр Данилов.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru