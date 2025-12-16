-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
16 Декабря , 13:48

В Уфе рассказали, как изменится бывший кинотеатр «Искра»

Концепцию реконструкции здания бывшего кинокомплекса на проспекте Октября рассмотрел архитектурный совет, сообщили в Главархитектуре города.

В Уфе рассказали, как изменится бывший кинотеатр «Искра»
В Уфе рассказали, как изменится бывший кинотеатр «Искра»

Дизайн-проект представила «Архитектурная мастерская Винкельмана Д.А.». По задумке авторов, здание станет более легким и современным. Вместо глухих стен на первом этаже появятся панорамные окна. Громоздкую лестницу-пристрой уберут, а историческую часть фасада отделают фактурной штукатуркой.

В здании планируется разместить фитнес-клуб, детские студии, рестораны, магазины и офисы.

Как отметили в Главархитектуре, речь пока идет об утверждении визуальной концепции здания. О сроках начала работ говорить рано.

Инфографика: Главархитектура Уфы.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru