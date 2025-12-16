В Уфе рассказали, как изменится бывший кинотеатр «Искра»

Дизайн-проект представила «Архитектурная мастерская Винкельмана Д.А.». По задумке авторов, здание станет более легким и современным. Вместо глухих стен на первом этаже появятся панорамные окна. Громоздкую лестницу-пристрой уберут, а историческую часть фасада отделают фактурной штукатуркой.

В здании планируется разместить фитнес-клуб, детские студии, рестораны, магазины и офисы.

Как отметили в Главархитектуре, речь пока идет об утверждении визуальной концепции здания. О сроках начала работ говорить рано.

Инфографика: Главархитектура Уфы.