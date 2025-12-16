В Башкирии в пожарах погибли два человека

Из огня удалось спасти 54 человека, одиннадцать получили травмы различной степени тяжести. Трагедии с гибелью людей произошли в Мечетлинском и Стерлитамакском районах.

Всего с начала года количество пожаров в регионе сократилось на 20 процентов, погибших – на 25 человек. Количество спасенных увеличилось на 229 человек.

«В целях профилактики гибели людей на пожарах за минувшую неделю был проведен 871 профилактический рейд с охватом свыше четырех тысяч человек», — сообщил спикер.

Скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.