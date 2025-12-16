-16 °С
16 Декабря , 17:41

Радий Хабиров отметил высокие достижения кадровых центров республики

Сегодня, 16 декабря, на оперативном совещании правительства региона глава Башкирии Радий Хабиров отметил высокие достижения сотрудников кадровых центров республики, которые одержали победу в трех номинациях Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере занятости населения.

Так, кадровый центр «Работа России» в Сибае стал лучшим среди аналогичных учреждений второго уровня. В категории «Лучшая команда пресс-службы» победил коллектив Республиканского центра занятости населения.

А лучшим карьерным консультантом признана начальник отдела трудоустройства службы занятости населения по Орджоникидзевскому району Уфы Эльвира Опульскис. На оперативном совещании Радий Хабиров отметил ее труд благодарностью.

— Служба занятости — очень важная структура в нашей республике, — сказал Радий Хабиров. — Эльвира Владимировна, вы показали впечатляющий результат. Поздравляю с победой!

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкортостана.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
