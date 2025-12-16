Благотворители центра «Ломая барьеры» получат в подарок электронный календарь

Календарь станет не просто полезным инструментом для планирования, но и источником вдохновения. Он будет содержать мотивирующие фразы и уникальные художественные изображения, созданные другом центра, сообщили в пресс-службе Общественной палаты РБ. Этот цифровой подарок позволит участникам акции весь будущий год чувствовать связь с важным делом, которое они поддержали.

Для участия необходимо в указанные даты направить любую комфортную сумму через официальный сайт центра: Ломаябарьеры.рф. Все собранные средства пойдут на помощь подопечным центра — детям с инвалидностью и ОВЗ.

Ссылка для скачивания «календаря добра» будет автоматически отправлена на электронную почту, указанную при переводе, после завершения акции.

Фото: АНО «Ломая барьеры».