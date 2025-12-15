В Башкирии пройдёт ряд форумов под брендом «АЛГА»

В республике запускается серия форумов под единым брендом «АЛГА/Развитие малых городов и ИЖС», сообщает пресс-служба правительства РБ. Это практическая площадка, где представители власти, банков, инвесторы, застройщики, поставщики и риелторы встретятся для запуска новых проектов индивидуального жилищного строительства и комплексного развития территорий в муниципалитетах.

— Данные форумы — это не просто встречи, а стартовые площадки для реальных проектов, — отметил и. о. министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов. — Мы хотим, чтобы в каждом малом городе жилье строилось быстрее, дешевле и комфортнее — с участием местных инвесторов, банков и власти. Когда земля, финансы и строители находят друг друга за одним столом, рождаются города будущего.

Первый форум состоится 29 января 2026 года в Стерлитамаке. На площадке мероприятия разберут практические кейсы банков по ипотеке и проектному финансированию. Также ожидается проведение партнерских сессий для поставщиков и инвесторов, круглого стола «Власть × банки × бизнес».

Следующие форумы планируется провести в феврале в Октябрьском и в марте в Сибае.

Зарегистрироваться можно здесь.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.