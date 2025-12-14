-16 °С
14 Декабря , 09:46

В пользу обманутого пенсионера из Башкирии с дроппера взыскали 700 тысяч рублей

По иску прокурора Кушнаренковского района суд вынес решение о взыскании денег с жителя Пермского края, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

В селе Кушнаренково 67-летнего мужчину заинтересовало объявление в интернете о продаже автомобилей из заграницы. После общения в мессенджере с неустановленным лицом пенсионер перечислил 700 тысяч рублей, рассчитывая приобрести автомобиль «Донгфенг», но остался ни с чем.

Было установлено, что деньги поступили на дропперский счет, принадлежащий жителю Пермского края. Прокуратура в связи с этим направила в суд запрос с требованием взыскать деньги с владельца счета. Суд требование удовлетворил.

Автор: Артур СМОЛОВ
