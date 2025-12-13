Парк Уфы получил престижную международную награду

Высокой награды Демский удостоили на конгрессе ICUH (Международной организации городского здоровья), который проходит при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

— Центральный парк в Деме — один из проектов, которые ведет Институт развития городов Башкортостана, — написал Хабиров в соцсетях. — Важно, что работа здесь не остановилась и после того, как объект был сдан. Коллеги продолжают исследовать, как обновленное пространство влияет на подростков, меняет их отношение к району в целом. Так, именно здесь появился первый в Уфе современный скейт‑парк, который стал точкой притяжения для молодых горожан… Мы стремимся не просто благоустроить общественные территории, сделать их красивыми. Наша задача – наполнить эти пространства смыслами, новыми функциями. Сделать так, чтобы там кипела жизнь, чтобы жителям хотелось туда возвращаться. И это у нас получается.

Фото: соцсети Р. ХАБИРОВА.