В Башкирии пресекли более 40 попыток мошенничества с недвижимостью

Среди них 14 фактов подделки документов и семь попыток оформления сделок от имени умерших собственников. Все материалы направлены в правоохранительные органы.

— Мошеннические схемы становятся все изощреннее, но благодаря усиленной правовой экспертизе, цифровизации и профилактической работе мы не даем им реализоваться. За четыре года ни одна из попыток не привела к незаконной регистрации прав, — отметил Петр Клец.

Эффективной стала мера по запрету регистрации сделок без личного участия собственника. Владельцы недвижимости уже подали 192,5 тыс. таких заявлений, из них около 60 тысяч — в нынешнем году.

70 процентов регдействий осуществляется в электронном виде, что снижает риск подделки и несанкционированного вмешательства. Через систему межведомственного взаимодействия направлено 138 тыс. запросов для проверки достоверности сведений и подлинности документов.

— Общественная палата уделяет особое внимание вопросам защиты прав граждан в сфере недвижимости. Важно, чтобы люди не только знали о рисках, но и понимали, как им противостоять. Росреестр демонстрирует системный подход, на который можно ориентироваться, — подчеркнула зампредседателя Общественной палаты РБ, член общественного совета при региональном Росреестре Кристина Недорезова.

Для повышения цифровой грамотности граждан Росреестр проводит обучающие мероприятия. Разработано методическое пособие по защите от мошенников, которое можно найти на сайте ведомства.

Фото: Управление Росреестра по РБ.