12 Декабря , 11:28

Предпринимателям Башкирии расскажут об упрощенной системе налогообложения

Предпринимателей региона приглашают принять участие в онлайн-консультации «Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН): особенности применения и анализ рисков».

Мероприятие проводится в рамках просветительского лектория «Право на бизнес», сообщает пресс-служба правительства РБ. Спикеры и эксперты детально разберут нормативную базу, алгоритмы применения на практике.

— Башкортостан присоединился к общефедеральному эксперименту по введению АУСН, который проводится в нашей стране до конца 2027 года, — прокомментировала бизнес-омбудсмен Ирина Абрамова. — Применять данную форму налогообложения смогут организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике, с численностью работников до пяти человек, годовым доходом не более 60 млн рублей и остаточной стоимостью основных средств не более 150 млн рублей.

Онлайн-консультация состоится 15 декабря. Начало в 16 часов по уфимскому времени. Ссылка для подключения — здесь.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
