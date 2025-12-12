«На волне добра»: В Башкирии подвели итоги поддержки НКО и наградили лучших

«Мы хотим не только отметить результаты, но и расширить пространство для прямого диалога», – подчеркнула в приветствии руководитель Аппарата Общественной палаты РБ Элина Гатауллина.

Мероприятие стало яркой демонстрацией системной работы. За 2025 год эксперты центра провели порядка 500 мероприятий: консультаций, семинаров и вебинаров по всей республике, помогая НКО готовить заявки на гранты. Эта работа приносит впечатляющие плоды. Башкирия традиционно входит в топ-5 регионов по активности в грантовых конкурсах. Так, на первый конкурс президентских грантов 2026 года от республики подано 636 заявок – это первое место в стране (исключая Москву). Регион также в лидерах по числу заявок и побед в конкурсах Президентского фонда культурных инициатив и Фонда президентских грантов.

Центр не только консультирует, но и готовит кадры. В рамках заседания 18 сотрудникам муниципальных ресурсных центров вручили сертификаты об окончании обучающего курса. Также было подписано соглашение о сотрудничестве с БАГСУ для совместной подготовки специалистов.

Кульминацией вечера стало вручение первой общественной премии «На волне добра». Статуэтка премии выполнена в форме ретро-радиоприемника. «Добро, как хорошая музыка, никогда не выходит из моды», – отметил ведущий церемонии, член ОП РБ Артур Гильманов.

Премия, учрежденная Ресурсным центром, вручалась в пяти номинациях за поддержку некоммерческого сектора. Среди 25 лауреатов – представители органов власти, муниципалитетов, партнеры и лидеры НКО. Кстати, в номинации «Медиа ПРО НКО» за информационную поддержку третьего сектора премию получила корреспондент газеты «Республики Башкортостан» Мария Сныткина.

«Ресурсный центр стал настоящей точкой притяжения для НКО. В сентябре мы провели первый межрегиональный слет «ТоНКО», который собрал 300 активистов из трех регионов. Это доказывает востребованность нашей площадки», – резюмировала Элина Гатауллина.

Завершилось мероприятие символично – чаепитием с тортом в виде «дома НКО», подчеркивающим, что благодаря совместным усилиям в республике создана устойчивая экосистема поддержки гражданских инициатив.

Фото: пресс-служба Общественной палаты РБ.