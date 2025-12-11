-16 °С
В Общественной палате Башкирии подвели итоги профилактики мошенничества

Общественная палата Республики Башкортостан подвела итоги по циклу обучающих конференций по профилактике мошенничества.

— В начале 2024 года президент России Владимир Путин обратил внимание генпрокуратуры, правоохранительных и регулирующих органов, общественных организаций на проблему кибермошенничества, — напомнила модератор мероприятия, заместитель председателя Общественной палаты республики Кристина Недорезова. — По всей стране был запущен процесс работы с населением. Несмотря на широкое информирование население через телевидение и СМИ о распространенных фактах дистанционного, цифрового, телефонного и бытового мошенничества, количество пострадавших неуклонно растет. Десятки миллионов рублей еженедельно жители республики отправляют мошенникам. Задача профилактики стояла и стоит очень остро.

Общественная палата республики в июне 2024 года запустила цикл обучающих конференций и круглых столов на тему мошенничества. Цель — профилактика всех видов мошенничества для всех категорий граждан, а также финансовая культура и цифровая гигиена. Конференции делятся по темам и возрастам обучающихся.

— За полтора года мы провели 8 полных обучающих конференций, разработали более 35 методологий для всех видов мошенничества. Нас прослушали более 5 тысяч граждан из 70 муниципальных образований республики. Непосредственное участие в работе на площадке Общественной палаты приняли 22 организации: Роскомнадзор, Роспотребнадзор, Национальный банк РБ, МВД, УФСБ, филиал Госфонда «Защитники Отечества», ЦУР и так далее, — отметила модератор. — 24 ноября 2025 года председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что число жалоб на мошенничество серьезно сократилось. Постараемся сохранить эту тенденцию, работа будет продолжаться.

Представители региональных министерств и ведомств рассказали о проведенной в этом году работе по профилактике мошенничества и финансовому просвещению.

Автор: Жанна МИРОНОВА
