Композитор из Уфы представит «Симфонию ЗОВ» в поддержку участников СВО

Автор музыки — наш земляк, композитор, продюсер и член представительства Ассамблеи народов мира в Башкортостане Марат Файзуллин (проект «Татурас»). Над симфонией он работал почти десять лет, стремясь через искусство выразить отклик на события современности.

Произведение прозвучит в исполнении Военного оркестра штаба Центрального округа войск Национальной гвардии РФ под управлением заслуженного артиста Башкортостана майора Арслана Рыскулова. Визуальный ряд основан на картинах Студии военных художников имени М. Б. Грекова, созданных в зоне СВО.

Это не просто концерт, а мультимедийный проект, объединяющий музыку, живопись и современные технологии. Мероприятие пройдет в День Конституции России и носит благотворительный характер. Вырученные средства пойдут на поддержку семей участников СВО, военнослужащих и ветеранов.

Кстати, 83 года назад, 12 декабря 1942 года, в Башкирии впервые прозвучала «Ленинградская» симфония Шостаковича в переложении для духового оркестра. Сегодняшняя премьера продолжит эту историческую традицию.

Фото из личного архива Марата Файзуллина.