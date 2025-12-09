В Башкирии общественный совет Росреестра провел встречу для предпринимателей

Во встрече приняли участие более 40 представителей делового сообщества, органов власти и общественных объединений, которые могли подключиться к разговору в том числе онлайн.

Специалисты рассказали бизнесменам о возможностях и сервисах Национальной системы пространственных данных.

— Самые востребованные сервисы портала НСПД — это «Земля просто», «Градостроительная проработка онлайн» и «Индивидуальное жилищное строительство». С их помощью предприниматели и граждане могут в несколько кликов подготовить схему участка, получить сводную информацию о территории или направить уведомление о начале строительства, — отметил замруководителя Управления Росреестра по РБ Марат Мирзаянов.

Всего на портале действуют 20 сервисов, доступны 64 федеральные и 58 региональных услуг в сфере строительства, землепользования, лесного хозяйства, экологии, транспорта и других.

По проекту «Земля для стройки» уже выявлено 3,5 тыс. участков общей площадью 5 тыс. гектаров на территории 53 муниципалитетов. Из них 786 участков уже используются под строительство, сообщила замруководителя ведомства Наталья Низамутдинова. В рамках проекта «Земля для туризма» выявлено 67 участков, 16 из них уже вовлечено в оборот.

— Обсуждаемые темы актуальны как для предпринимателей, так и для граждан. Мы отмечаем рост качества услуг, усиление клиентоориентированности, значительное снижение числа жалоб и случаев приостановок. Эта динамика свидетельствует о системной работе ведомства, — подчеркнул председатель общественного совета Росреестра Денис Мусин.

В предстоящем году, по его словам, в повестку войдут вопросы, связанные со сроками освоения земельных участков, признанием их неиспользуемыми, мерами противодействия мошенникам.

Фото: Управление Росреестра по РБ.