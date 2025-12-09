-16 °С
9 Декабря , 11:34

Андрей Назаров рассказал о героях, которых знают не все

Башкортостан всегда был и остается землей смелых и отважных, отметил премьер-министр в соцсетях.

Андрей Назаров рассказал о героях, которых знают не все

«Подвиги, вошедшие в историю, вся Россия вспоминает 9 декабря, в День Героев Отечества. Всем известны «северные амуры», громившие армию Наполеона, имена Александра Матросова, Мусы Гареева и многих других. Но сегодня мне бы хотелось вспомнить героев Отечества из нашей республики, о которых знают не все», — отметил Андрей Назаров.

Один из них — Равиль Сыртланов из знаменитого башкирского рода, генерал-майор генерального штаба, один из организаторов российской разведки в Персии и Афганистане. В июне 1916 года под Скробово он поднял полк в атаку и погиб со знаменем в руках.

В годы Великой Отечественной младший лейтенант Иван Бережной из Стерлитамака, смертельно раненый, продолжал вести пулеметный огонь в Крыму и пал на своей позиции. Посмертно стал Героем Советского Союза.

Сегодня подвиг продолжают участники СВО. Старший лейтенант Ильдар Суфияров, командир взвода полка «Башкортостан», прикрывая отход товарищей, раненым остался на позиции и, не желая сдаваться, подорвал себя и врагов. Ему присвоено звание Героя России.

«Вечная память героям. Наш долг — помнить их и поддерживать семьи защитников», — подчеркнул Андрей Назаров.

Фото: Андрей Назаров ТГ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
