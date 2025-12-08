-16 °С
Радий Хабиров: Повышаем качество жизни в сельских населенных пунктах

После рассмотрения сегодня на оперативном совещании выполнения программы «Комплексного развития сельских территорий» глава республики Радий Хабиров поместил в социальных сетях пост.

пресс-служба главы РБ.
Фото: пресс-служба главы РБ.

«Программа «Комплексное развитие сельских территорий» — один из ключевых инструментов, которые позволяют повышать качество жизни в наших сельских населенных пунктах, — написал Радий Хабиров. — По ней мы строим жилье, развиваем инфраструктуру, благоустраиваем территории. 1,37 млрд рублей федеральных средств мы привлекли в 2025 году благодаря участию в этой госпрограмме. Всего же финансирование по ней превысило 2,1 млрд рублей, включая средства республики и муниципалитетов, внебюджетных источников – местного бизнеса, крупных предприятий».

Глава республики отметил, что в регионе выделили субсидии на улучшение жилищных условий 25 семьям, построили 1,6 км сетей водоснабжения в Альшеевском и Бураевском районах, реализовали 52 проекта по благоустройству, среди которых — новые детские и спортплощадки, парки и скверы, тротуары, ливневки, освещение и многое другое.

«Из крупнейших объектов, которые начали в этом году и работу над которыми продолжим в следующем, – строительство агродеревни на 100 семей в Чишминском районе, школа на 500 мест в Бураевском, крытый каток в Альшеевском районах, — перечислил глава республики. — Также в ближайших планах — строительство малоэтажных жилых комплексов в Дуванском, Альшеевском, Илишевском районах. А еще – 14 объектов в Верхнеяркеево, Чекмагуше и Бураево: капремонт школ, детских садов, строительство стадиона, водопроводные сети и другое. Долгосрочные планы развития этих населенных пунктов будут обеспечены федеральным финансированием на ближайшие три года».

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
