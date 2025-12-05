-16 °С
В России ограничат количество мест в вузах по подготовке юристов

Количество мест в вузах по направлению «Юриспруденция» решено четко регламентировать. Об этом заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, выступая на пленарном заседании XI Общероссийского юридического форума «Верховенство права: от исторической правды к будущему российской юриспруденции».

Форум состоялся в рамках Международной недели бизнеса в Уфе. По словам Владимира Груздева, в СССР было 56 вузов, где обучали юриспруденции, в 90-е годы этим стали заниматься непрофильные учреждения образования, и на пике их количество дошло до 1300.

— Это, конечно, сказалось на качестве подготовки, — отметил он. — Поэтому сегодня принято решение определить необходимое количество мест в вузах на бюджетной и платной основах, чтобы готовить специалистов высокой квалификации. Также сегодня идет профессиональная аттестация всех материалов по подготовке юристов. Это решение Ассоциации поддержано и правительством России, и президентом.

Сегодня в профессии юриста заняты около миллиона человек, этого достаточно, чтобы покрыть нужды населения в данных услугах. Вот почему в Ассоциации решили сосредоточиться на повышении качества образования будущих юристов, сообщает пресс-служба МНБ.

Фото: пресс-служба форума.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
