Жители Башкирии оценили приложение «Инспектор»

В Башкирии с сентября текущего года госинспекторы земельного надзора проводят консультации дистационно. За три месяца 137 жителей республики получили консультации через приложение «Инспектор», сообщает пресс-служба правительства РБ.

— Через мобильное приложение сотрудники Росреестра могут проконсультировать заинтересованных лиц по вопросам осуществления государственного земельного надзора, а также содержания обязательных требований в области геодезии и картографии, — рассказала замруководителя Росреестра РБ Наталья Низамутдинова. — Также мобильное приложение позволяет контрольно-надзорным органам проводить мероприятия посредством ВКС без выезда на объекты, что экономит время как инспекторов, так и правообладателей.

Скачать приложение можно по ссылке. Пользователь приложения должен быть зарегистрирован на портале Госуслуг.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой правительства РБ.