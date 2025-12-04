В Уфе масштабно отметили День инвалидов

Собравшиеся на мероприятие люди с инвалидностью могли ознакомиться с выставкой картин, посвященной специальной военной операции, принять участие в самых разных мастер-классах. Затем всех пригласили на торжественную часть.

От имени председателя горсовета Уфы Марата Васимова участников приветствовал его заместитель Артур Шайнуров.

— Это ставшее уже традиционным мероприятие всегда проходит в невероятно теплой и дружеской атмосфере, потому что все вы яркие и талантливые жители нашей любимой Уфы. Вы пример силы духа и энергии. Наперекор судьбе вы живете активной жизнью — работаете, занимаетесь спортом, принимаете участие в культурных мероприятиях. Вы вносите весомый вклад в общественную жизнь нашего города, республики и страны, добиваетесь выдающихся результатов в различных сферах жизни, — отметил Артур Шайнуров.

Руководитель городского отделения Всероссийского общества инвалидов Ришат Аллагузин вручил награды уфимцам, оказывающим организации большую помощь. Ими отмечены председатель горсовета Уфы Марат Васимов, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, бывший глава Башкортостанской митрополии Русской православной церкви Никон, замминистра семьи, труда и соцзащиты населения Азамат Юлдашбаев.

Среди награжденных также замдиректора республиканского центра поддержки участников СВО Ирек Зарипов, член Общественной палаты РБ Анатолий Хомячук, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Олег Муфтахутдинов, директор благотворительного центра «Добро» Азат Садрисламов и директор магазина Шарафджон Борунов.

Программа продолжилась выступлением творческих коллективов. Кроме того, гости приняли участие в розыгрыше призов.

Фото: Пресс-служба горсовета Уфы.