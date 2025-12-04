Специалистов кадровых центров из Башкирии наградили на церемонии в Москве

Всего на конкурс поступило 187 заявок, в финал вышли 95 претендентов. Победителями и призерами стали 16 специалистов, девять кадровых центров, 12 команд и 18 проектов.

Награды отличившимся вручили министр труда и соцзащиты Антон Котяков, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике, делам ветеранов Ярослав Нилов и другие почетные гости.

«География Всероссийского конкурса профмастерства в сфере занятости расширяется каждый год. Если на старте в нем участвовали 53 региона, то в этот раз заявки на участие в федеральном этапе подали уже 66 субъектов РФ. В этом году в конкурсе появилась номинация для лучших специалистов по работе с ветеранами СВО и членами их семей. Но развитие конкурса – лишь часть масштабной работы по улучшению работы служб занятости. Мы уже завершили модернизацию центров занятости в 29 регионах, до конца года работа завершится еще в 17 регионах. В стране будут действовать более 1 200 кадровых центров «Работа России», — подчеркнул Антон Котяков.

Башкирия отличилась сразу в трех номинациях конкурса. Лучшим карьерным консультантом признана начальник отдела трудоустройства кадрового центра «Работа России» по Орджоникидзевскому району Уфы Эльвира Опульскис. Среди кадровых центров 2-го уровня победу одержал кадровый центр Сибая. А в номинации «Лучшая функциональная команда» отмечена пресс-служба республиканского центра занятости.

Фото: Республиканский центр занятости населения.