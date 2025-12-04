-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
4 Декабря , 16:15

Специалистов кадровых центров из Башкирии наградили на церемонии в Москве

Церемония награждения IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере занятости прошла в рамках Всероссийского кадрового форума, сообщили в минтруде России.

Республиканский центр занятости населения.
Фото: Республиканский центр занятости населения.

Всего на конкурс поступило 187 заявок, в финал вышли 95 претендентов. Победителями и призерами стали 16 специалистов, девять кадровых центров, 12 команд и 18 проектов.

Награды отличившимся вручили министр труда и соцзащиты Антон Котяков, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике, делам ветеранов Ярослав Нилов и другие почетные гости.

«География Всероссийского конкурса профмастерства в сфере занятости расширяется каждый год. Если на старте в нем участвовали 53 региона, то в этот раз заявки на участие в федеральном этапе подали уже 66 субъектов РФ. В этом году в конкурсе появилась номинация для лучших специалистов по работе с ветеранами СВО и членами их семей. Но развитие конкурса – лишь часть масштабной работы по улучшению работы служб занятости. Мы уже завершили модернизацию центров занятости в 29 регионах, до конца года работа завершится еще в 17 регионах. В стране будут действовать более 1 200 кадровых центров «Работа России», — подчеркнул Антон Котяков.

Башкирия отличилась сразу в трех номинациях конкурса. Лучшим карьерным консультантом признана начальник отдела трудоустройства кадрового центра «Работа России» по Орджоникидзевскому району Уфы Эльвира Опульскис. Среди кадровых центров 2-го уровня победу одержал кадровый центр Сибая. А в номинации «Лучшая функциональная команда» отмечена пресс-служба республиканского центра занятости.

Фото: Республиканский центр занятости населения.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru