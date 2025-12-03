Общественная палата Башкирии подарила подписку на «РБ» 100-летней бабушке

Ценный подарок и приветственный адрес от имени Общественной палаты республики 2 декабря долгожительнице передала председатель Общественной палаты Кигинского района Роза Киямова, сообщили в пресс-службе ОП РБ.

Несмотря на почтенный возраст, Манзума Бадамшина ведет активный образ жизни, продолжает читать газеты и живо интересуется общественно-политической жизнью региона и страны. Ее связь с культурой и обществом имеет глубокие корни: почти 50 лет своей жизни она посвятила Кигинскому театру, за что была удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры БАССР».

Манзума Бадамшина родилась в деревне Большекызылбаево Мечетлинского района, а после замужества обосновалась в селе Верхние Киги. Вместе с супругом Тагирьяном Шакирьяновичем они прожили 25 лет. Сегодня вековая юбилярша окружена любовью и заботой своей большой семьи — четверых детей, внуков и правнуков.

Фото: ОП РБ.