Жителей Башкирии признают блокадниками даже за один день в осаждённом Ленинграде

Знак, дающий право на меры социальной поддержки, будет вручаться по новым правилам, сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения.

Ранее блокадниками признавались граждане, прожившие в осажденном Ленинграде минимум четыре месяца. Теперь на этот статус могут претендовать те, кто провел там хотя бы один день. 

Историческая справедливость восстановлена по предложению общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Президент страны Владимир Путин поддержал инициативу.

Жители блокадного Ленинграда имеют право на целый ряд мер поддержки — вторую пенсию по инвалидности, ежемесячную денежную выплату, компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ. Они также могут получить путевку в оздоровительный пансионат, пользоваться транспортными льготами, имеют право на улучшение жилищных условий.

Жители Башкирии, проживавшие в годы блокады в Ленинграде и не имеющие знака, могут обратиться в филиал республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства или в комитет по внешним связям Санкт-Петербурга.

Фото: Минтруд РБ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
