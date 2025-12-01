-16 °С
В Башкирии в селе Аскино благоустроили набережную

Набережная реки Бурминка в административном центре Аскинского района обновлена по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве ЖКХ.

За проект благоустройства набережной проголосовали жители. Работы начались в апреле минувшего года и завершились в нынешнем.

Вдоль реки созданы прогулочные зоны, проложены дорожки, установлены скамейки, смонтировано освещение, высажены зеленые насаждения.

Рядом с набережной располагается сквер и районный Дом культуры. Это также способствовало тому, что новое общественное пространство стало для жителей точкой притяжения и любимым местом отдыха.

В дальнейшем на набережной планируется проводить фестивали, концерты и другие мероприятия.

Фото: Министерство ЖКХ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
