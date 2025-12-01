-16 °С
Треть участников Прямой линии с главой Башкирии получила ответы «на практике»

На Прямую линию с главой Башкирии Радием Хабировым пришло 9 591 сообщение, сообщил сегодня, 1 декабря, на оперативном совещании правительства и. о. руководителя администрации главы Башкирии Искандер Ахметвалеев.

По итогам анализа 3 236 сообщений не требуют отработки (повторы, благодарности, поздравления), 6 355 обращений направлены в работу. К 1 декабря отработано (даны ответы жителям) 2 436 обращений (38 процентов), 3 919 (62 процента) остаются в работе.

«Постарались снять как можно скорее сидящие занозой долгое время маленькие, частные вопросы, пусть касающиеся даже одной семьи, — сказал Искандер Ахметвалеев. — Быстро решили и вопрос с установкой лестницы с пандусом и перилами в Дуванском районе, и вопрос с закупкой звуковой аппаратуры для Дома культуры села Старокурмашево Кушнаренковского района».

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил отчитаться о проделанной работе через полгода, актуализировать данные по принятым обращениям, чтобы «мы картину мира видели, как происходит этот процесс. Я просматриваю отчеты ЦУРа. Неизменно дороги лидируют. Второе место занимает благоустройство, третье — ЖКХ, четвертое — здравоохранение», — сказал Радий Хабиров.

Фото: скриншот видеотрансляции.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
