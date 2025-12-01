Андрей Назаров рассказал о визите в Сухум

Башкирия наряду с другими регионами страны принимает участие в реконструкции набережной Диоскуров в столице Абхазии — Сухуме. В рамках визита делегации Башкирии премьер-министр правительства региона Андрей Назаров вместе с главой кабинета министров Абхазии Владимиром Делба посетили объект и проверили ход работ.

— Мы делаем эту работу вместе с коллегами из других регионов, инвесторами, меценатами — такой интернациональный проект получается, — приводит слова Назарова пресс-служба правительства РБ. — Рад видеть, что работа кипит и преображение набережной заметно с каждым днем.

Кроме того Андрей Назаров посетил гастрофестиваль «Вкус осени: фейхоа». Здесь гостям представили достижения абхазского сельского хозяйства, продукцию местных производителей и блюда национальной кухни.

— Из таких маленьких и больших событий и совместных шагов складывается то партнерство, больше скажу, дружба, которая, уверен, принесет пользу и людям, и территориям, — написал Назаров о визите в Абхазию в соцсетях.

