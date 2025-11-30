В Башкирии меры помощи получают почти 73 тысячи многодетных семей

Андрей Назаров рассказал, что в Башкирии 10 матерей-героинь, 15 семей удостоены ордена, еще 30 — медали «Родительская слава». 72 семьи награждены медалью «Родительская доблесть» и более 9,5 тысяч женщин носят медаль «Материнская слава»!

«Но поддержка - это не только награды. Сегодня меры помощи получают почти 73 тысячи многодетных семей. В Башкортостане на материальную поддержку претендует каждая семья, где рождается ребенок - вне зависимости от дохода или количества детей. Многодетные, малообеспеченные, матери-одиночки и родители детей-инвалидов получают дополнительные выплаты», – написал Андрей Назаров.

Премьер-министр напомнил и о внимании к молодым мамам. Пособие по беременности с начала года оформили почти 13 тысяч женщин, общая сумма выплат превысила 2,5 млрд рублей. С 1 сентября поддержка в повышенном размере распространена и на студенток-очниц: за 140 дней отпуска можно получить около 80 тысяч рублей.

«Мы и дальше будем уделять приоритетное внимание матерям и семьям с детьми. Это наш главный человеческий капитал и наше будущее», – подчеркнул Андрей Назаров.

Фото: соцсети Андрея Назарова.