Депутаты Башкирии предложили Госдуме законопроект об опасных собаках

Депутаты Госсобрания Башкирии внесли в Госдуму законопроект о потенциально опасных собаках. Как сообщает пресс-служба парламентариев республики, ранее нормативный акт был поддержан Советом законодателей России.

«Документ призван урегулировать правоотношения по обращению с потенциально опасными собаками. Мы предлагаем включить их в перечень источников повышенной опасности, установленный Гражданским кодексом РФ. Это важно, в первую очередь, для разрешения гражданско-правовых споров по делам о нападении животных на людей», – пояснил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Специалисты отмечают, что сегодня суды по-разному квалифицируют подобные правонарушения, из-за чего решения о возмещении материального и морального вреда пострадавшим людям могут значительно различаться. После принятия закона владелец собаки будет нести ответственность как владелец источника повышенной опасности, то есть потерпевшему будет достаточно доказать факт нападения собаки, не доказывая вину хозяина. Компенсацию вреда взыскивать будет проще.

Кстати, ежегодно по стране Роспотребнадзор фиксирует более 200 тысяч случаев укуса собак.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
