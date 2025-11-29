-16 °С
С дроппера из Омска взыскали два миллиона рублей в пользу пенсионерки из Уфы

Иск удовлетворен в пользу пострадавшей от действий мошенников пенсионерки, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В июне прошлого года мошенники убедили 67-летнюю уфимку перевести более 1,6 миллиона рублей на продиктованный ими счет. В последующем было установлено, что счет принадлежит жительнице Омска, предоставившей к нему доступ аферистам.

Прокуратура подала в суд исковое заявление с требованием взыскать с владелицы счета сумму неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими финансами. Кировский райсуд Омска удовлетворил требования прокурора и обязал ответчика выплатить пенсионерке два миллиона рублей.

Фото автора.

Автор: Артур СМОЛОВ
