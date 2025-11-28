-16 °С
В Уфе школьники смогут пообщаться с актрисой Валерией Ланской

В Уфу приедет лектор Российского общества «Знание», актриса театра и кино Валерия Ланская. Она поговорит со школьниками о значении книг в современной жизни.

В Уфе школьники смогут пообщаться с актрисой Валерией Ланской

Встреча с известной актрисой состоится завтра, 29 ноября, в гимназии №39 им. А.Ш. Файзуллина. В формате открытого диалога Валерия Ланская выступит с беседой на тему «Чтение как новый культурный тренд». Ребята узнают, какие книги сопровождали ее в жизни, как они помогали ей и на что вдохновляли. А потом слушатели сами попробуют оживить страницы любимых произведений и поучаствуют в мастер-классе по выразительному чтению, который проведет для них гостья.

Встреча стала возможной благодаря тому, что действующий при школе литературный клуб вошел в число лидеров проекта «Чтецкие программы», стартовавшего 1 сентября. Мероприятие реализует общество «Знание» совместно с Министерством просвещения России по поручению президента Владимира Путина.

Главная цель этой инициативы — вернуть юному поколению интерес к чтению, способствовать всестороннему развитию школьников и приобщать их к миру художественной литературы, отметили организаторы.

Начало — в 11.00 по местному времени.

Фото: предоставлено региональным отделением общества «Знание».

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
