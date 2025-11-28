В Дне поставщика в Уфе приняли участие 26 торговых сетей

В конференции приняли участие представители 26 федеральных и региональных торговых сетей и более 150 дипломантов проекта «Продукт Башкортостана». Они провели свыше 2 тысяч переговорных сессий.

— Торгово-закупочные конференции — проверенный вариант создания взаимовыгодного сотрудничества, позволяющий эффективно решать поставленные перед ритейлом и производителями задачи по реализации продукции. Поэтому модель В2В активно используется основными игроками рынка, — отметил министр торговли Азат Аскаров.

Компании региона готовы поставлять в торговые сети хлеб и кондитерские изделия, молочную продукцию, мясные полуфабрикаты и деликатесы, колбасные изделия, готовые блюда, растительное масло, овощи, воду, чай.

В ходе переговоров стороны обсудили условия сотрудничества, логистику и требования к товарам.