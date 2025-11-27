Общественная палата Башкирии проверила доступную среду на Южном автовокзале Уфы

Общественная палата РБ провела мониторинг Южного автовокзала Уфы и прилегающего перекрестка улиц Галле и Зорге. Поводом для выезда стали обращения граждан с инвалидностью, которые столкнулись с определенными сложностями, сообщили в пресс-службе ОП РБ.

Мониторинг состояния доступной среды провел член Общественной палаты РБ Булат Сафин. В ходе визита он отметил, что инфраструктура вокзала в значительной степени адаптирована для маломобильных групп населения. На территории установлены тактильные плитки и направляющие, кнопки вызова персонала, информационные таблички, пандусы, а также оборудованы специализированный туалет и касса.

«Сегодняшний мониторинг – это ответ на обращения людей с инвалидностью. Мы видим, что на автовокзале создана хорошая техническая база: есть тактильные направляющие и кнопки вызова. Однако наличие таблички с телефоном – это лишь первая ступень. Для полной эффективности важно, чтобы по указанному номеру обязательно отвечали и помощь приходила оперативно», — поделился Булат Сафин.

Тем не менее, проверка показала необходимость улучшений в организации помощи. Ключевой проблемой остается неработающая телефонная связь. За несколько дней до и непосредственно в день мониторинга звонки по справочному номеру с официального сайта автовокзала оставались без ответа.

«Когда сотрудники видят, что человек нажал кнопку вызова, они, безусловно, подходят и помогают. Но до этих кнопок еще нужно самостоятельно добраться. Например, незрячему человеку, который только что прибыл на перрон, сложно найти кнопку, расположенную снаружи двери. В такой ситуации ему был бы очень полезен работающий телефонный номер, всегда доступный для связи», — пояснил Булат Салат.

Он также добавил: «Мы считаем, что введение на сайте отдельного, специального номера для маломобильных пассажиров могло бы сделать систему помощи более удобной для всех — и для граждан, и для сотрудников. Подобный положительный опыт уже успешно применяется на железнодорожном вокзале и в аэропорту республики».

В рамках выезда был также обследован перекресток улиц Рихарда Зорге и Округа Галле. По мнению экспертов, для безопасного и комфортного перемещения пешеходов с нарушениями зрения его целесообразно оборудовать звуковыми сигналами или голосовым информатором.

По итогам мониторинга Общественная палата РБ планирует направить руководству Южного автовокзала рекомендации по совершенствованию работы службы помощи. Администрации Уфы будет предложено рассмотреть возможность установки на перекрестке голосовых информаторов для светофоров.

Фото: пресс-служба ОП РБ.