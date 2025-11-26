-16 °С
В Уфе для родителей «особенных» детей проведут семинар «Умная тарелка»

Практический семинар «Умная тарелка, воспитанный едок: развиваем навыки питания и поведения за столом» пройдет в субботу, 29 ноября, сообщили в благотворительном образовательном фонде «Мархамат».

Ведущие — руководитель службы ранней помощи фонда Елизавета Рыжова и замруководителя центра детского развития по методической работе Анна Васильева расскажут, как реагировать на капризы и отказ ребенка от еды, справиться с его сопротивлением режиму. Родители узнают, как ненавязчиво вовлечь ребенка в сервировку стола, подружить его с новыми продуктами. Они также смогут получить ответ на все другие вопросы, касающиеся питания.

Семинар организован в рамках проекта «Ранняя помощь в центре детского развития», который реализуется на грант главы РБ.

Участие в мероприятии бесплатное. Пройдет оно в фонде «Мархамат» (Уфа, ул. Цюрупы, 104), начало в 10.00 (16+).

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
