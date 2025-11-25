В Башкирии стартует зимний этап проекта «4 сезона добрых дел»

Основной темой для добровольческих инициатив в этом сезоне станет культура, сообщили организаторы. Участникам предлагается разработать и провести творческие мероприятия для разных аудиторий, создать собственные сценарии и программы. В поддержку проектов команды получат специальные ресурсы: 20 сладких подарков, 20 упаковочных пакетов, а также материалы для проведения мастер-классов, включая фетр, бисер, ленты и клеевой пистолет со стержнями.

Календарь зимнего сезона уже сформирован. Обучение для участников в формате онлайн-вебинара запланировано на 3 декабря на 19.00. Подать заявки на участие команды смогут в период с 4 по 10 декабря. Затем, с 11 по 14 декабря, будет предоставлено время на доработку проектов. Выдача ресурсов запланирована на 15–24 декабря. Реализовывать свои инициативы волонтеры будут с 15 декабря по 20 января, а сдать отчеты о проделанной работе необходимо в срок с 20 по 31 января.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо подать заявку через специальный телеграм-бот, если команда не делала этого ранее. Также обязательным этапом является регистрация на обучающий вебинар 3 декабря через указанную форму. Организаторы обращают внимание, что команды, не предоставившие отчетность по осеннему сезону, к участию в зимнем этапе допущены не будут.

Проект «4 сезона добрых дел» реализуется Фондом социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города» при поддержке Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Республике Башкортостан.

Фото: Общественный фонд развития города.