25 Ноября , 12:35

Борис Дудко: Молодёжь заинтересована в возвращении на родину, в Башкирию

В недавней встрече главы РБ Радия Хабирова со студентами столичных вузов — уроженцами республики принял участие советник ректора МГТУ имени Баумана, Герой Российской Федерации Борис Дудко. Он рассказал корреспонденту «РБ», почему такие мероприятия важны для обеих сторон диалога.

— На встрече Радия Фаритовича с московскими студентами я был впервые, хотя с молодежью встречаюсь постоянно в школах и вузах. Главное, что я обычно хочу донести до ребят, — что любовь к Родине начинается с любви к себе, своим родителям, роду, — рассказал Борис Дудко.

Считаю, что такие встречи очень важны. Во-первых, потому что уроженцы Башкирии, обучающиеся в Москве, в большинстве своем не знают, что сейчас происходит в родной республике. Осведомленность о том, сколько сегодняшнее руководство вкладывает в развитие региона, может пробудить у них желание вернуться домой после окончания вуза. С другой стороны, для главы Башкирии — это обратная связь с ребятами, которая позволяет понять, каковы их цели, что может побудить их вернуться домой.

На прошедшей встрече я увидел живой интерес молодежи к жизни республики. Вместо предполагаемых полутора часов она длилась два с половиной, и то все вопросы охватить не удалось. Мы ожидали, что придет около 400 человек, а заявилась тысяча. В итоге свободных мест в зале не было, и кому-то пришлось стоять. Но главное, что ребята предлагали крутые проекты, которые они хотели бы реализовывать в Башкирии. Стоит их лишь немного доработать. Все обсудить не удалось, но Радий Фаритович поручил ответственным лицам взять их в работу.

Напомним: на прошлой неделе глава Башкирии Радия Хабиров во второй раз встретился с московскими студентами-уроженцами республики. Такие мероприятия доказывают, что руководство РБ стремится не просто удержать кадры, но и создать условия для возвращения ребят домой и их реализации в родном регионе.

Фото из архива Бориса Дудко.

Автор: Мария СНЫТКИНА
