-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
24 Ноября , 10:53

Общественная палата Башкирии проверила Месягутовскую больницу

Член Общественной палаты РБ Диана Фарахова вместе с экспертами посетила с проверкой Месягутовскую центральную районную больницу. Мониторинг был проведен в рамках федерального проекта «Здравконтроль» с целью оценки качества медицинской помощи и условий пребывания пациентов.

Общественная палата Башкирии проверила Месягутовскую больницу
Общественная палата Башкирии проверила Месягутовскую больницу

В ходе визита комиссия осмотрела ключевые подразделения медучреждения: родильное отделение, взрослую поликлинику, женскую консультацию и стационар, сообщили в пресс-службе ОП РБ.

Эксперты отметили ряд положительных моментов в работе больницы. Особенно высоко была оценена грамотная организация разделения потоков пациентов. Это решение, по мнению проверяющих, помогает снижать риски распространения инфекций и делает пребывание людей в медучреждении более комфортным.

«Наша задача – не только выявлять проблемы, но и способствовать их оперативному решению, – прокомментировала Диана Фарахова. – Мы видим, что в Месягутовской ЦРБ есть сильные стороны, и надеемся, что выявленные замечания будут оперативно устранены, а положительный опыт, например, в организации разделения потоков, будет развиваться дальше».

По итогам проверки были сформулированы рекомендации для руководства больницы. В их числе – актуализировать информацию об учреждении и повысить доступность санитарных комнат для маломобильных групп населения. Все замечания и предложения переданы администрации Месягутовской ЦРБ для работы.

Общественная палата Республики Башкортостан продолжает мониторинг работы медицинских учреждений региона. Эта системная работа направлена на повышение качества и доступности медицинской помощи для всех жителей Башкирии.

Фото: пресс-службе ОП РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru