Общественная палата Башкирии проверила Месягутовскую больницу

В ходе визита комиссия осмотрела ключевые подразделения медучреждения: родильное отделение, взрослую поликлинику, женскую консультацию и стационар, сообщили в пресс-службе ОП РБ.

Эксперты отметили ряд положительных моментов в работе больницы. Особенно высоко была оценена грамотная организация разделения потоков пациентов. Это решение, по мнению проверяющих, помогает снижать риски распространения инфекций и делает пребывание людей в медучреждении более комфортным.

«Наша задача – не только выявлять проблемы, но и способствовать их оперативному решению, – прокомментировала Диана Фарахова. – Мы видим, что в Месягутовской ЦРБ есть сильные стороны, и надеемся, что выявленные замечания будут оперативно устранены, а положительный опыт, например, в организации разделения потоков, будет развиваться дальше».

По итогам проверки были сформулированы рекомендации для руководства больницы. В их числе – актуализировать информацию об учреждении и повысить доступность санитарных комнат для маломобильных групп населения. Все замечания и предложения переданы администрации Месягутовской ЦРБ для работы.

Общественная палата Республики Башкортостан продолжает мониторинг работы медицинских учреждений региона. Эта системная работа направлена на повышение качества и доступности медицинской помощи для всех жителей Башкирии.

Фото: пресс-службе ОП РБ.