Гульнур Кульсарина: В Башкирии уникальная система поддержки ветеранов СВО

Организаторами форума выступили Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

Главными темами стали создание безбарьерной среды, комплексное сопровождение инвалидов на всех этапах жизни, инклюзивное образование и трудоустройство, социализация и досуг. Отдельный трек, реализуемый совместно с госфондом «Защитники Отечества», был посвящен социальной и профессиональной адаптации участников СВО.

Свое мнение по вопросам, обсуждавшимся на форуме, высказала руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» в РБ Гульнур Кульсарина.

— В Башкортостане выстроена уникальная, комплексная система поддержки и реабилитации ветеранов СВО с инвалидностью, демонстрирующая высокую эффективность благодаря тесному взаимодействию фонда «Защитники Отечества» и республиканских органов власти. Огромную роль в этом играет непосредственное личное участие главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова.

Филиал фонда «Защитники Отечества» в РБ обеспечивает бойцов всем необходимым: от адаптивной одежды и высокофункциональных технических средств реабилитации до автомобилей с ручным управлением. Особое внимание уделяется адаптации жилья под нужды ветеранов, что позволяет им вернуться к полноценной жизни. Здесь мы работаем в тесном контакте с муниципалитетами.

Помимо материальной поддержки, мы оказываем всестороннюю психологическую, медицинскую и юридическую помощь. Комплексный подход позволяет решать проблемы ветеранов оперативно и эффективно, способствуя их успешной реабилитации и адаптации к мирной жизни.

Синергия усилий фонда и органов власти республики позволяет достигать хороших результатов в поддержке тех, кто отдал долг Родине. Например, наши бойцы и их близкие могут отдохнуть и восстановиться в одном из 15 санаториев региона, а также в реабилитационных центрах Социального фонда России.

Налажено тесное взаимодействие с общественными организациями и волонтерскими движениями. Координация усилий позволяет максимально эффективно использовать ресурсы и направлять их на удовлетворение насущных потребностей ветеранов и их семей.

Пример Башкортостана показывает, что системная, всесторонняя поддержка ветеранов — это не только вопрос социальной справедливости, но и важный фактор обеспечения стабильности и развития общества. Мы продолжим совершенствовать систему помощи, чтобы обеспечить ветеранам достойную жизнь после возвращения из зоны боевых действий, — подчеркнула Гульнур Кульсарина.

Фото: Филиал госфонда «Защитники Отечества» в РБ.