Башкирия поддержит оборонно-промышленный комплекс страны трудовыми ресурсами

Для решения кадровой задачи в Башкирии сделаны важные шаги в укреплении системы среднего профессионального образования. В прошлом году отремонтированы 11 зданий колледжей, на эти цели впервые за многие годы было выделено полмиллиарда рублей,
В 2023 году планируется выделить еще 300 млн рублей.
«Специалисты, которые будут создавать экономику будущего, должны жить и учиться в достойных условиях», - сказал руководитель республики.
Также он подчеркнул, что в регионе сложилась рекордно низкая (ниже среднероссийских показателей) безработица – 3,4%.
Напоминаем, что сегодня депутаты республиканского парламента заслушивают отчет правительства РБ.
Фото пресс-службы главы РБ.