+6 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 11:28

Башкирия поддержит оборонно-промышленный комплекс страны трудовыми ресурсами

Выступая перед депутатами Курултая сегодня, 29 марта, глава Башкирии заявил, что полное содействие предприятиям оборонно-промышленного комплекса будет оказано, прежде всего, в трудовых ресурсах. Поддержка ОПК – одна из главных задач республики.

Башкирия поддержит оборонно-промышленный комплекс страны трудовыми ресурсами
Башкирия поддержит оборонно-промышленный комплекс страны трудовыми ресурсами

Для решения кадровой задачи в Башкирии сделаны важные шаги в укреплении системы среднего профессионального образования. В прошлом году отремонтированы 11 зданий колледжей, на эти цели впервые за многие годы было выделено полмиллиарда рублей,

В 2023 году планируется выделить еще 300 млн рублей.

«Специалисты, которые будут создавать экономику будущего, должны жить и учиться в достойных условиях», - сказал руководитель республики.

Также он подчеркнул, что в регионе сложилась рекордно низкая (ниже среднероссийских показателей) безработица – 3,4%.

Напоминаем, что сегодня депутаты республиканского парламента заслушивают отчет правительства РБ.

Фото пресс-службы главы РБ. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика