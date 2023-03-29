Башкирия поддержит оборонно-промышленный комплекс страны трудовыми ресурсами

Для решения кадровой задачи в Башкирии сделаны важные шаги в укреплении системы среднего профессионального образования. В прошлом году отремонтированы 11 зданий колледжей, на эти цели впервые за многие годы было выделено полмиллиарда рублей,

В 2023 году планируется выделить еще 300 млн рублей.

«Специалисты, которые будут создавать экономику будущего, должны жить и учиться в достойных условиях», - сказал руководитель республики.

Также он подчеркнул, что в регионе сложилась рекордно низкая (ниже среднероссийских показателей) безработица – 3,4%.

Напоминаем, что сегодня депутаты республиканского парламента заслушивают отчет правительства РБ.

Фото пресс-службы главы РБ.