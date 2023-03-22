+4 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 11:22

Башкирия стала второй среди регионов России по участкам с установленными границами

Доля земельных участков, границы которых установлены, составила 94,8 процента при среднероссийском значении 67 процентов, сообщили в Управлении Росреестра по РБ.

Башкирия стала второй среди регионов России по участкам с установленными границами
Башкирия стала второй среди регионов России по участкам с установленными границами

По этому показателю Башкирия занимает первое место среди регионов Приволжского округа и второе место в России.

- В Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения об 1,8 млн земельных участков, из них около 1,7 млн - с установленными границами. Обязательного требования о межевании законодательство не предусматривает, однако число земельных участков с установленными границами растет. Это способствует более эффективному управлению земельными активами, стимулированию инвестиционных процессов и экономики в целом, - отметил замруководителя ведомства Марат Мирзаянов.

Дорожная карта по наполнению реестра точными сведениями реализуется по указанию президента страны. В ее рамках выявляются правообладатели ранее учтенных объектов недвижимости, проводятся комплексные кадастровые работы, уточняются и вносятся в реестр сведения.

Провести межевание земельного участка собственник может и по своей инициативе, обратившись к кадастровому инженеру. Подготовленный им межевой план необходимо представить МФЦ. Внесение в реестр сведений о границах участка производится бесплатно.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика