Башкирия стала второй среди регионов России по участкам с установленными границами

По этому показателю Башкирия занимает первое место среди регионов Приволжского округа и второе место в России.

- В Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения об 1,8 млн земельных участков, из них около 1,7 млн - с установленными границами. Обязательного требования о межевании законодательство не предусматривает, однако число земельных участков с установленными границами растет. Это способствует более эффективному управлению земельными активами, стимулированию инвестиционных процессов и экономики в целом, - отметил замруководителя ведомства Марат Мирзаянов.

Дорожная карта по наполнению реестра точными сведениями реализуется по указанию президента страны. В ее рамках выявляются правообладатели ранее учтенных объектов недвижимости, проводятся комплексные кадастровые работы, уточняются и вносятся в реестр сведения.

Провести межевание земельного участка собственник может и по своей инициативе, обратившись к кадастровому инженеру. Подготовленный им межевой план необходимо представить МФЦ. Внесение в реестр сведений о границах участка производится бесплатно.