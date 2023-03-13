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Сегодня, 17:25

В Башкирии участникам СВО начали выдавать сертификаты на обучение

Первыми образовательные сертификаты получили жители Бирска, сообщил в соцсетях премьер-министр Андрей Назаров.

В Башкирии участникам СВО начали выдавать сертификаты на обучение
В Башкирии участникам СВО начали выдавать сертификаты на обучение

«Это событие совпало с публикацией документа, предусматривающего выдачу сертификатов на профессиональное обучение и членам семей участников СВО. Соответствующее постановление я подписал 9 марта», - отметил Андрей Назаров.

Всего сертификаты в нынешнем году смогут получить 700 жителей республики. Двести из них предназначены для участников СВО и членов их семей.
Остальные – для других категорий граждан: безработных, женщин в декретном отпуске, желающих продолжить работать пенсионеров.

«Номинал сертификата по сравнению с прошлым годом увеличен в два раза и сейчас составляет 20 тысяч рублей. Для участников СВО и членов их семей сумма больше — 50 тысяч рублей», - подчеркнул премьер-министр.

Фото: Андрей Назаров ВК.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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