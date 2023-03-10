Правительство Башкирии отчитается о работе за прошлый год

Прошедший год поставил перед республикой непростые задачи, отметил он. В условиях санкций необходимо было сохранить экономику региона, не допустить снижения качества жизни людей, сворачивания социальных и инвестиционных проектов. Это потребовало быстрой перестройки работы правительства и умения оперативно реагировать на возникающие вызовы.



«По многим отраслям республика завершила год с положительной динамикой, — подчеркнул Андрей Назаров. — В промышленности, сельском хозяйстве, строительстве — заметный рост показателей. Несмотря на санкции, увеличили объем экспорта. Не просто не допустили роста напряженности на рынке труда, а достигли исторического минимума по уровню безработицы. Выстроили систему поддержки участников специальной военной операции и их семей».

Он также заметил: без системной и слаженной работы всех органов исполнительной власти и депутатского корпуса преодолеть кризисные явления было бы сложно. Но проверку на прочность прошли все. «Впереди новые масштабные задачи и амбициозные цели», — завершил свой пост премьер-министр.

Фото: со страницы Андрея Назарова в соцсетях.