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Сегодня, 22:30

Правительство Башкирии отчитается о работе за прошлый год

В конце марта на заседании Госсобрания — Курултая республики правительство Башкирии представит развернутый отчет о своей работе в 2022 году. Сейчас кабмин занимается его подготовкой, сообщил премьер-министр Андрей Назаров в соцсетях.

Правительство Башкирии отчитается о работе за прошлый год
Правительство Башкирии отчитается о работе за прошлый год

Прошедший год поставил перед республикой непростые задачи, отметил он. В условиях санкций необходимо было сохранить экономику региона, не допустить снижения качества жизни людей, сворачивания социальных и инвестиционных проектов. Это потребовало быстрой перестройки работы правительства и умения оперативно реагировать на возникающие вызовы.

«По многим отраслям республика завершила год с положительной динамикой, — подчеркнул Андрей Назаров. — В промышленности, сельском хозяйстве, строительстве — заметный рост показателей. Несмотря на санкции, увеличили объем экспорта. Не просто не допустили роста напряженности на рынке труда, а достигли исторического минимума по уровню безработицы. Выстроили систему поддержки участников специальной военной операции и их семей».

Он также заметил: без системной и слаженной работы всех органов исполнительной власти и депутатского корпуса преодолеть кризисные явления было бы сложно. Но проверку на прочность прошли все. «Впереди новые масштабные задачи и амбициозные цели», — завершил свой пост премьер-министр.

Фото: со страницы Андрея Назарова в соцсетях.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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