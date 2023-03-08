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Вчера, 09:05

В Стерлитамаке и Уфе сотрудники ГИБДД вручали автоледи цветы и подарки

Вчера, 7 марта, праздничные акции прошли на улицах Стерлитамака и Уфы – инспекторы ГИБДД останавливали женщин за рулем не для проверки документов, а для того, чтобы поздравить с наступающим Международным женским днем. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

В Стерлитамаке и Уфе сотрудники ГИБДД вручали автоледи цветы и подарки
В Стерлитамаке и Уфе сотрудники ГИБДД вручали автоледи цветы и подарки

В Стерлитамаке сотрудники госавтоинспекции вместе с межрегиональной благотворительной общественной организацией города «Пища жизни» поздравили милых дам за рулем. В честь женского дня вручили остановленным автовладелицам цветы и сладкие подарки, пожелали всего самого доброго. И в первую очередь, безопасных и счастливых дорог!  

На улицах Уфы в ходе акции «Цветы для автоледи» женщинам-водителям дарили цветы и открытки. Кроме наилучших пожеланий, полицейские напомнили им о том, что необходимо соблюдать дорожно-транспортную дисциплину и использовать детские удерживающие устройства при перевозке маленьких пассажиров.

Автоледи благодарили сотрудников госавтоинспекции за приятный сюрприз, теплые пожелания, подаренное хорошее настроение и обещали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Фото пресс-службы ГИБДД по РБ.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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