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Вчера, 19:10

Женщинам Башкирии вручили государственные награды

60 представительниц прекрасного пола получили государственные награды из рук главы Башкортостана Радия Хабирова — медали, почетные звания, грамоты и благодарности.

Женщинам Башкирии вручили государственные награды
Женщинам Башкирии вручили государственные награды

Торжественная церемония состоялась в Уфе в канун Международного женского дня.

— В этом зале сегодня собрался, можно сказать, цвет нашей республики. Своим каждодневным трудом вы делаете нашу жизнь лучше — созидаете, управляете, творите, лечите, учите, — обратился к приглашенным Радий Хабиров, тепло поблагодарив их за весомый вклад в развитие республики.

Среди награжденных — деятели науки и культуры, медицинские и социальные работники, педагоги, тренеры, экономисты, аграрии, государственные и муниципальные служащие, работники предприятий и организаций, предприниматели, сообщает пресс-служба главы региона.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Женщинам Башкирии вручили государственные награды
Женщинам Башкирии вручили государственные награды
Женщинам Башкирии вручили государственные награды
Женщинам Башкирии вручили государственные награды
Женщинам Башкирии вручили государственные награды
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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