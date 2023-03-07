Женщинам Башкирии вручили государственные награды

Торжественная церемония состоялась в Уфе в канун Международного женского дня.

— В этом зале сегодня собрался, можно сказать, цвет нашей республики. Своим каждодневным трудом вы делаете нашу жизнь лучше — созидаете, управляете, творите, лечите, учите, — обратился к приглашенным Радий Хабиров, тепло поблагодарив их за весомый вклад в развитие республики.

Среди награжденных — деятели науки и культуры, медицинские и социальные работники, педагоги, тренеры, экономисты, аграрии, государственные и муниципальные служащие, работники предприятий и организаций, предприниматели, сообщает пресс-служба главы региона.

Фото: пресс-служба главы РБ.