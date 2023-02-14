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Сегодня, 12:53

В Башкирии стартовала программа бесплатного переобучения безработных

Стать участниками проекта могут несколько категорий граждан, сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения.

В Башкирии стартовала программа бесплатного переобучения безработных
В Башкирии стартовала программа бесплатного переобучения безработных

Пройти бесплатное переобучение могут люди старше 50 лет, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет или воспитывающие детей до семи лет, отдельные категории молодежи до 35 лет, безработные или граждане, находящиеся под риском увольнения.

В 2022 году эту возможность использовали 6,3 тыс. жителей республики. Из них 84 процента успешно трудоустроились.

— В прошлом году для Башкортостана была установлена квота в 5010 человек, однако количество желающих пройти обучение значительно ее превысило. В итоге обучение прошли 6335 человек. Из них 5344 человека трудоустроились, сохранили занятость, открыли собственное дело либо стали самозанятыми, - отметила руководитель ведомства Ленара Иванова.

В 2023 году пройти обучение смогут 2,9 тыс. жителей республики. Но это тоже минимальная квота.

- Если программа будет пользоваться популярностью, мы вновь будем готовы переобучить всех желающих. Надо сказать, что она реально работает и помогает гражданам не только получить новую специальность, но и найти работу по душе, — подчеркнула министр.

Подать заявление на участие в программе можно в режиме онлайн на портале «Работа России». В данный момент открыта запись на обучение по 100 образовательным программам. Наибольшей популярностью пользуются такие специальности, как педагог, специалист по веб-дизайну, менеджер по продажам, специалист по управлению персоналом, бизнес-аналитик, бухгалтер, социальный работник и другие.

Программа бесплатного переобучения реализуется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Запущенный по инициативе президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает максимальное содействие безработным в получении востребованных профессий.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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