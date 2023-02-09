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В Башкирии появится ещё одна памятная дата

Депутаты Госсобрания Башкирии планируют принять закон, которым будет увековечена память земляков – выпускников Соловецкой школы юнг. Об этом сообщает пресс-служба парламентариев республики.

В Башкирии появится ещё одна памятная дата
В Башкирии появится ещё одна памятная дата

Памятной датой выбран день 25 мая – именно тогда в 1942 году приказом Наркома ВМФ СССР адмирала Николая Кузнецова создана Соловецкая школа юнг. Выпускники школы внесли заметный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Подготовку в школе прошли 4111 подростков, из них 143 были выходцами из Башкирии. Многие из них отмечены государственными наградами.

Об уникальной школе в республике не забывали и в прошлые годы. В уфимском парке «Первомайский», например, организована Аллея Соловецких юнг. В 1980-х годах по инициативе группы бывших юнг в уфимской школе № 106 появился музей. Впоследствии он был передан Уфимскому городскому детскому морскому центру имени контр-адмирала Михаила Бакаева. Установление знаменательной даты, считают депутаты, послужит увековечению памяти о ратных подвигах юных героев войны.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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