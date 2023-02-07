Радий Хабиров почтил память Муртазы Рахимова в день его рождения

- Сегодня Муртазе Губайдулловичу Рахимову исполнилось бы 89 лет, - написал Радий Хабиров. – Чуть меньше месяца он не дожил до этой даты. Мы приезжали к нему на Новый год. Поздравили, пожелали долгих лет и были уверены, что вместе справим и 90-летие нашего первого президента. Но судьба распорядилась иначе. Светлая память! Всегда будем Вас помнить и благодарить за служение народу Башкортостана!



Глава республики возложил букет красных роз к могиле Муртазы Рахимова и сообщил, каким образом будет увековечена его память. Проект указа готов, Радий Хабиров передал его вдове Муртазы Губайдулловича Луизе Галимовне. По его мнению, до обнародования с этим документом должны ознакомиться родные и близкие экс-руководителя республики. Публикацию указа он анонсировал в следующий понедельник, 13 февраля.

- В частности, в указе говорится о планах назвать в честь Муртазы Губайдулловича одну из новых улиц Уфы, - сказал Радий Хабиров. – В числе предложений – переименовать БАГСУ в Башкирскую академию госслужбы имени Муртазы Рахимова. Ведь именно он формировал современную систему управления молодой в те годы республикой. Важнейшие решения принимал в общественно-политическом центре Госсобрания республики. Поэтому памятник первому президенту Башкортостана планируем установить перед зданием Госсобрания РБ.

Напомним, после тяжелой болезни Муртаза Рахимов скончался 11 января этого года. Об оставленном им следе в истории Башкирии мы писали здесь.

Фото пресс-службы главы РБ.