-7 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 14:43

В Башкирии предпринимателей научили делать закупки

Для предпринимателей прошел бесплатный вебинар по госзакупкам.

В Башкирии предпринимателей научили делать закупки
В Башкирии предпринимателей научили делать закупки

Мероприятие, организованное Госкомитетом РБ по конкурентной политике и фондом развития предпринимательства РБ, состоялось 31 января. В нем приняли участие более ста человек, сообщает пресс-служба правительства РБ.

– Мы уделяем особое внимание тем предпринимателям, которые планируют впервые участвовать в закупках, – отметила председатель Госкомитета РБ по конкурентной политике Гульшат Арсланова. – Прошедший вебинар посвящен основам работы в системе агрегатора торгов малого объема (АТМО) и практике участия в малых закупках. В 2023 году Госкомитетом планируется продолжить проведение обучающих семинаров по АТМО как для предпринимателей, так и для заказчиков.

Фото пресс-служба правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика