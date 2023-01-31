В Башкирии предпринимателей научили делать закупки

Мероприятие, организованное Госкомитетом РБ по конкурентной политике и фондом развития предпринимательства РБ, состоялось 31 января. В нем приняли участие более ста человек, сообщает пресс-служба правительства РБ.

– Мы уделяем особое внимание тем предпринимателям, которые планируют впервые участвовать в закупках, – отметила председатель Госкомитета РБ по конкурентной политике Гульшат Арсланова. – Прошедший вебинар посвящен основам работы в системе агрегатора торгов малого объема (АТМО) и практике участия в малых закупках. В 2023 году Госкомитетом планируется продолжить проведение обучающих семинаров по АТМО как для предпринимателей, так и для заказчиков.

Фото пресс-служба правительства РБ.