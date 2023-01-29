Жителям Калтасинского района Башкирии выдали по 125 грамм «блокадного хлеба»

Цель акции – напомнить сельчанам о мужестве и стойкости жителей Ленинграда, переживших тяжелейшую блокаду города фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, сообщает издание «Калтасинская заря».

Работники сельской библиотеки и клубов деревень Чилибеево и Норкино подобрали одежду, максимально отображающую то время, атрибуты, напечатали хлебные карточки, оформили выставку-инсталляцию «Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград».

Символом блокадного Ленинграда является кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была установлена в блокадное время. В конце 1941 года, когда поступление продовольствия в город полностью прекратилось, в хлеб стали добавлять жмых, гидроцеллюлозу – древесину коры дерева, сосновый луб, прошедшие обработку химическим путем. Этот крохотный паек когда-то спасал от смерти ленинградцев.

Каждый участник этой памятной акции взял по кусочку хлеба весом в 125 граммов, чтобы ощутить, прочувствовать, сколько составляла минимальная норма продовольствия в суровые дни блокады.

Фото предоставлено газетой «Калтасинская заря».