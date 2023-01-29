-15 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 22:26

Жителям Калтасинского района Башкирии выдали по 125 грамм «блокадного хлеба»

Жители деревень Чилибеево и Норкино Калтасинского района провели историческую реконструкцию «Блокадный хлеб».

Жителям Калтасинского района Башкирии выдали по 125 грамм «блокадного хлеба»
Жителям Калтасинского района Башкирии выдали по 125 грамм «блокадного хлеба»

Цель акции – напомнить сельчанам о мужестве и стойкости жителей Ленинграда, переживших тяжелейшую блокаду города фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, сообщает издание «Калтасинская заря».

Работники сельской библиотеки и клубов деревень Чилибеево и Норкино подобрали одежду, максимально отображающую то время, атрибуты, напечатали хлебные карточки, оформили  выставку-инсталляцию «Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград».

Символом блокадного Ленинграда является кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая  минимальная норма выдачи хлеба на человека в день  была установлена в блокадное  время. В конце 1941 года, когда поступление продовольствия в город полностью прекратилось, в хлеб стали добавлять жмых,  гидроцеллюлозу – древесину коры дерева, сосновый луб, прошедшие обработку химическим путем.  Этот крохотный паек когда-то спасал от смерти ленинградцев.

Каждый участник этой памятной акции взял по кусочку хлеба весом в 125 граммов, чтобы ощутить, прочувствовать, сколько составляла минимальная норма продовольствия в суровые дни блокады.

Фото предоставлено газетой «Калтасинская заря».

Жителям Калтасинского района Башкирии выдали по 125 грамм «блокадного хлеба»
Жителям Калтасинского района Башкирии выдали по 125 грамм «блокадного хлеба»
Жителям Калтасинского района Башкирии выдали по 125 грамм «блокадного хлеба»
Жителям Калтасинского района Башкирии выдали по 125 грамм «блокадного хлеба»
Жителям Калтасинского района Башкирии выдали по 125 грамм «блокадного хлеба»
Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика