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Сегодня, 23:35

В одном из райцентров Башкирии прошёл первый турнир по хоккею в валенках среди женщин

На кубок главы администрации Чишминского района претендовали шесть команд – из Нижнехозятово, Кучумово, Дурасово, Кара-Якупово, Ябалаклы и единая команда журналистов, работников культуры и библиотекарей.

В одном из райцентров Башкирии прошёл первый турнир по хоккею в валенках среди женщин
В одном из райцентров Башкирии прошёл первый турнир по хоккею в валенках среди женщин

Спортивное состязание прошло на озере Сонлегуль. Несмотря на то, что некоторые участницы взяли в руки клюшку впервые, это не помешало им  бороться по-спортивному остро, без обиняков. А ведь многим из хоккеисток далеко за 60 лет. А самой старшей хоккеистке – 73 года.

О напряженной борьбе свидетельствует то, что победителя смогли определить только по буллитам. В итоге обладателями кубка главы администрации стали хозяйки турнира – команда из Нижнехозятово. Второе место у хоккеисток деревни Кучумово. Третье – у единой команды журналистов, работников культуры и библиотекарей.

Кстати, Нижнехозятово в этом году принимает участие в Республиканском конкурсе «Трезвое село» в номинации «Малые населенные пункты». Первым мероприятием в рамках этого конкурса и стал турнир по хоккею в валенках среди женщин. Скоро в районе пройдет такое же состязание и среди мужчин 40+. В нешуточных баталиях могут принять участие и соседние районы, сообщает издание Чишминского района «Родник плюс».

Фото предоставлено газетой «Родник плюс».

В одном из райцентров Башкирии прошёл первый турнир по хоккею в валенках среди женщин
В одном из райцентров Башкирии прошёл первый турнир по хоккею в валенках среди женщин
В одном из райцентров Башкирии прошёл первый турнир по хоккею в валенках среди женщин
В одном из райцентров Башкирии прошёл первый турнир по хоккею в валенках среди женщин
В одном из райцентров Башкирии прошёл первый турнир по хоккею в валенках среди женщин
Автор:Надежда РОМАНОВА
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