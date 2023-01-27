В Башкирии приёмные семьи «усыновили» более двухсот пожилых людей

Программа «Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» была запущена в республике в 2017 году. Проект предусматривает устройство одиноких престарелых жителей и инвалидов в приемные семьи. Подопечные получают постоянный уход в домашних условиях и не чувствуют себя одинокими.

Приемная семья получает вознаграждение – 6200 рублей в месяц. Если речь идет об инвалиде первой группы или человеке старше 80 лет, вознаграждение составляет 8060 рублей.

С момента запуска проекта было создано 247 приемных семей для 263 подопечных. Сейчас в 108 семьях проживают 113 человек.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Запущенный по поручению президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает повышение качества жизни пожилых людей, в том числе путем приема одиноких граждан в семьи.