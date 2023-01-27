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Сегодня, 11:14

В Башкирии приёмные семьи «усыновили» более двухсот пожилых людей

Только в прошлом году в семьи было устроено двадцать одиноких стариков, нуждающихся в постоянной заботе, сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения.

В Башкирии приёмные семьи «усыновили» более двухсот пожилых людей
В Башкирии приёмные семьи «усыновили» более двухсот пожилых людей

Программа «Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» была запущена в республике в 2017 году. Проект предусматривает устройство одиноких престарелых жителей и инвалидов в приемные семьи. Подопечные получают постоянный уход в домашних условиях и не чувствуют себя одинокими.

Приемная семья получает вознаграждение – 6200 рублей в месяц. Если речь идет об инвалиде первой группы или человеке старше 80 лет, вознаграждение составляет 8060 рублей.

С момента запуска проекта было создано 247 приемных семей для 263 подопечных. Сейчас в 108 семьях проживают 113 человек.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Запущенный по поручению президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает повышение качества жизни пожилых людей, в том числе путем приема одиноких граждан в семьи.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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