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Вчера, 13:30

В Башкирии проанализировали, кто, когда и почему гибнет в пожарах

В Башкирии отмечается рост числа пожаров. С начала года их произошло 419 — на 49 случаев больше, чем за тот же период прошлого года.

В Башкирии проанализировали, кто, когда и почему гибнет в пожарах
В Башкирии проанализировали, кто, когда и почему гибнет в пожарах

Увеличилось также число погибших — 29 человек против 11-ти, травмы получили 25 человек (в прошлом году 20).

Исходя из ситуации, в МЧС региона провели анализ, кто чаще всего становится жертвой огня и при каких условиях. Выяснилось, что в пожарах гибнут в основном мужчины (71% от общего количества), по социальному статусу — пенсионеры и безработные. Львиная доля пожаров произошла из-за неосторожного обращения с огнем (62,3%), а также по причине неправильной работы электрооборудования (19,4%).

По статистике за 2022 год, больше всего людей погибло в ночное и вечернее время. Как правило, в момент пожара погибшие спали либо были нетрезвыми, гибели в огне также способствуют болезненное состояние, пожилой возраст, состояние паники и позднее сообщение о возгорании.

Специалисты ведомства назвали даже самые «пожароопасные» дни недели: это суббота (22,3% всех погибших), а также понедельник и пятница.

Рост числа погибших на пожарах отмечен в 16 районах, среди них Благовещенский, Бирский, Бурзянский, Туймазинский, а также в Стерлитамаке.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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